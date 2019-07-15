ЦВК передала бюлетені на закордонні виборчі дільниці

Центральна виборча комісія (ЦВК) передала Дільничним виборчим комісіям (ДВК) закордонних виборчих дільниць бюлетені для голосування на позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Центрвиборчком.

Як повідомляється, на засіданні 15 липня ЦВК передала ДВК закордонних виборчих дільниць через представника Міністерства закордонних справ України - начальника Управління генерального секретаріату Святослава Драча виборчі бюлетені.

Лише на 102 закордонних виборчих ділянки передали 449 тис. 172 бюлетеня. Після завершення процедури передачі було складено відповідний протокол Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК прийняла рішення передрукувати бюлетені для 5 виборчих округів у зв'язку із зміною складу кандидатів у нардепи. Раніше надруковані бюлетені для ОВО № 26, 119, 134, 68, 72 будуть знищені.

Крім того, виборчі бюлетені, які друкують для голосування на позачергових виборах у Верховну раду, мають 8 ступенів захисту.

ЦВК відмовив у реєстрації 17 офіційних спостерігачів на позачергових виборах у Верховну раду від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі у зв'язку з тим, що вказані особи є громадянами Росії.