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ЦВК очікує отримати протоколи з результатами виборів до 25 квітня

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 00:07
ЦВК очікує отримати протоколи з результатами виборів до 25 квітня
Фото: табло ЦВК (РБК-Україна)

ЦВК встановить результати виборів на підставі протоколів з мокрими печатками

Центральна виборча комісія очікує отримати оригінали протоколів з результатами голосування на виборах президента України до 25 квітня. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна. 

За його словами, ЦВК встановлює результати виключно на підставі паперових протоколів з мокрими печатками.

"Як вони будуть надходити, сподіватимемось, що протягом 23-25 квітня надійде основна маса протоколів, а можливо і всі. Ми дочекаємось інформації від судової гілки влади. Тільки після того ЦВК встановить результати", - заявив Радченко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вже опрацювала 5% протоколів. За підрахунками 5,27% протоколів, лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 71,90% українців. Чинний президент Петро Порошенко на другому місці - за нього проголосували 25,79% громадян.

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