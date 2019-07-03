ЦВК може скасувати реєстрацію кандидата навіть за 5 днів до виборів, - Верховний суд

Центральна виборча комісія може зняти кандидата у народні депутати з позачергових виборів Верховної ради. Про це заявив глава Касаційного адміністративного суду Верховного суду Михайло Смокович, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це передбачено статтею 61 закону "Про вибори народних депутатів".

"ЦВК і далі перевіряє кандидатів. Є інший інститут скасування реєстрації. Є стаття 61 закону "Про вибори народних депутатів". У цій статті є частина 5. Якщо ЦВК знайде дані, що особи не проживали на території України за 5 днів до голосування, то є інший інститут скасування реєстрації. Тобто, якщо у ЦВК виявлять, що особа не проживала протягом 5 років в Україні, то вони скасують реєстрацію", - пояснив Смокович.

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