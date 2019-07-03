Верховний суд визнав недостатніми докази ГПУ по Клюєву

Фото: Андрій Клюєв (partyofregions.com.ua)

У суді заявили, що оголошення у розшук не є доказом того, що особа не проживає на території України

Верховний суд України вважає довідку Генеральної прокуратури про оголошення екс-глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва, який зареєстрований кандидатом на вибори до Верховної ради, у розшук недостатнім доказом того, що особа не перебуває в Україні. Про це заявив голова Касаційного адміністративного суду ВС Михайло Смокович, передає кореспондент РБК-Україна.

З його слів, оголошення у розшук не є доказом того, що особа не проживає на території України.

"Є таке поняття як достатність доказів, за якими ми чітко можемо сказати про певні обставини. у даній ситуації ми маємо чітко сказати, що дані особи не перебували на території України. Суди встановили, що доказів недостатньо... Що стосується довідки з ГПУ, то в ній зазначено, що за певними даними, 1 січня 2015 року кандидат вибув з території України, а через 10 днів повернувся. Суд порахував, що недостатньо такої довідки", - заявив глава КАС.

Смокович зазначив, що є багато випадків, коли люди оголошені в розшук, а потім виявляється, що вони вільно проживають на території України.

"Це (довідка ГПУ, - ред.) не докази непроживання на території України. Ви повинні знати багато випадків, коли люди оголошені в розшук, а потім виявляється, що люди вільно проживають на території України. Тому суд порахував, що недостатньо такої довідки. Суд попросив ЦВК звернутись до прикордонної служби, до МВС, щоб дали відповідні докази... З довідки слідує, що у кримінальних справах є обґрунтована інформація. То мають бути у справі докази, що ця інформація обґрунтована. Всі судді мають допуск до держтаємниці. Надавайте нам докази, і все стане на свої місця", - додав він.

Також суддя наголосив, що суд не міг прийняти як доказ свідчення дружини блогера Анатолія Шарія про його проживання за межами України.

"Дійсно був витяг з інтернету, слова дружини Шарія, що вона з сім'єю проживає за кордоном. Суд сказав, що такий доказ не є належним, завіреним. Тому суд не міг прийняти до уваги такий доказ", - додав Смокович.

Нагадаємо, глава Ради Андрій Парубій подав запит до правоохоронних органів щодо Андрія Клюєва, який був зареєстрований кандидатом на вибори в Раду.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала екс-главу Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на вибори в ВР.