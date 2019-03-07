ЦВК скасувала реєстрацію Кривоноса кандидатом на пост президента

Заява про скасування реєстрації надійшла до комісії 6 березня

В ходе кампании на выборах 2019 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Сергея Кривоноса. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Указано, что 7 марта состоялось очередное заседание комиссии.

"В ЦИК 6 марта 2019 года поступило заявление кандидата на пост президента Украины Кривоноса С. об отказе баллотироваться кандидатом... Рассмотрев указанное заявление, комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Кривоноса Сергея Григорьевича на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины на выборах 2019 Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры. Он снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.

"Пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не простое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины... Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразной смену верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - прокомментировал Кривонос.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Сергея Кривоноса кандидатом в президенты от партии "Воины АТО".