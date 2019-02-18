ЦВК скасувала реєстрацію 1 спостерігача від ОБСЄ

Станом на сьогодні, ЦВК зареєструвала 304 офіційних міжнародних спостерігачів

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию одного официального наблюдателя от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на выборах президента Украины. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия отменила регистрацию одного официального наблюдателя от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на выборах президента Украины.

"Таким образом, по состоянию на 18 февраля 2019 года, Комиссия зарегистрировала 304 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что ЦИК зарегистрировал наблюдателей на выборах 2019 от двух иностранных государств: Франции и Словакии.

По состоянию на 13 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 90 международных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на выборах 2019.

Также сообщалось, что в ОБСЕ прокомментировали позицию Украины в отношении недопуска российских граждан к наблюдению за избирательным процессом.

По словам министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака, ОБСЕ рассчитывает на "конструктивное сотрудничество" Киева.

"Я и дальше убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и, следовательно, не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", - сказал Лайчак.