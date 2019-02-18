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В ОБСЄ знову прокоментували недопуск спостерігачів РФ до виборів в Україні

Новини » Вибори 2019    18.02.2019 - 05:18
В ОБСЄ знову прокоментували недопуск спостерігачів РФ до виборів в Україні
Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Позиція України суперечить інтересам ОБСЄ, сказав голова організації

В Організації з безпеки і співпраці в Європі знову прокоментували позицію України щодо недопуску російських громадян до спостереження за виборчим процесом. Як інформує РБК-Україна, про це сказав міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак, який нині головує в ОБСЄ, передає "Радіо Свобода".

Зокрема, Лайчак висловив "глибокий жаль" з цього приводу під час зустрічі з головою МЗС України Павлом Клімкіним у Брюсселі. Він поясив, що держави-учасниці ОБСЄ зобов’язалися запрошувати спостерігачів із інших держав-учасниць.

"Я й далі переконаний, що ненадання акредитації всім спостерігачам Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ не відповідає зобов’язанням у рамках ОБСЄ і відтак не відповідає інтересам ОБСЄ, України чи її народу", -  сказав Лайчак.

Також додав, що ОБСЄ розраховує на "конструктивну співпрацю" Києва. Наостанок Лайчак зізнався, що наступного тижня в Москві має намір обговорити становище в Україні і навколо неї з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер прокоментував рішення України щодо російських спостерігачів на президентських виборах. Він кілька разів змінював свою позицію. Спочатку Волкер писав у Twitter, що російські спостерігачі повинні бути присутніми на виборах, а потім заявив, що занепокоєння Києва є досить реальним, оскільки Росія є країною-агресором.

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