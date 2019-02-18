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ЦВК скасувала реєстрацію 1 спостерігача від ОБСЄ

Новини » Вибори 2019    18.02.2019 - 16:15
ЦВК скасувала реєстрацію 1 спостерігача від ОБСЄ
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Станом на сьогодні, ЦВК зареєструвала 304 офіційних міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію одного офіційного спостерігача від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах президента України. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Комісії.

Розглянувши відповідне звернення, Комісія скасувала реєстрацію одного офіційного спостерігача від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на чергових виборах президента України.

"Таким чином, станом на 18 лютого 2019 року, Комісія зареєструвала 304 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що ЦВК зареєструвала спостерігачів на виборах 2019 від двох іноземних держав: Франції та Словаччини.

Станом на 13 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала ще 90 міжнародних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах 2019.

Також повідомлялося, що в ОБСЄ прокоментували позицію України щодо недопуску російських громадян до спостереження за виборчим процесом.

За словами міністра закордонних справ Словаччини Мірослава Лайчака, ОБСЄ розраховує на "конструктивну співпрацю" Києва. 

"Я й далі переконаний, що ненадання акредитації всім спостерігачам Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ не відповідає зобов’язанням у рамках ОБСЄ і відтак не відповідає інтересам ОБСЄ, України чи її народу", -  сказав Лайчак.

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