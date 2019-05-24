ЦВК відкрила рахунок для кандидатів у парламент

Центральна виборча комісія відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів у депутати Верховної ради. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Повідомляється, що партія, яка висуває виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, має внести 4 млн 173 тис. гривень.

Щоб стати кандидатом в одномандатному окрузі треба внести 41 тис. 730 гривень.

Нагадаємо, сьогодні в Касаційний адміністративний суд надійшла заява про визнання протизаконними дії президента України Володимира Зеленського щодо підпису указу від 21 травня "Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів" в частині призначення позачергової виборів у ВР.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.

Як відомо, Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради під час церемонії інавгурації 20 травня.

Вчора, 22 травня, Рада відмовилася включати до порядку денного законопроекти Зеленського про вибори і публічних закупівель.