ЦВК відмовилася розформувати комісію скандального округу під Києвом

Центральна виборча комісія (ЦВК) проголосувала за постанову, якою визнала порушення закону членами ОВК на одномандатному виборчому окрузі №94 (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області) під час голосування на виборах у Верховну раду. Про відповідне рішення доповів заступник голови ЦВК Олег Конопольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ЦВК постановила визнати протиправною діяльність ОВК 94 щодо виконання постанови ЦВК від 21 липня.

"Комісія зазначає, що особи, винні в порушенні закону "Про вибори народних депутатів", притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності", - заявив Конопольський.

За рішення проголосували 15 членів ЦВК одноголосно.

"Разом з тим, невиконання ОВК № 94 рішення ЦВК в установлений строк призвело до порушення прав суб'єктів виборчого процесу та дестабілізації членів ДВК. Також про порушення закону: ОВК № 94 вчасно не передала в ЦВК інформацію про кількість виборців...", - додав він.

За його словами, Центрвиборчком мав право розформувати ОВК 94 округу. Втім, комісія вирішила, що в цьому немає необхідності.

"Зважаючи на необхідність забезпечення виборчих прав громадян, з огляду на потреби належного забезпечення та своєчасного встановлення підсумків голосування у виборчому окрузі № 94 комісія не вважає за доцільне достроково припиняти формування цього складу ОВК", - заявив Конопольський.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94.

Пізніше, на одномандатному виборчому окрузі №94 на виборах в Раду вже були замінені всі члени ОВК, які були призначені за незаконним поданням.