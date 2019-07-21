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ЦВК відмовилася розформувати комісію скандального округу під Києвом


За рішення проголосували 15 членів ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) проголосувала за постанову, якою визнала порушення закону членами ОВК на одномандатному виборчому окрузі №94 (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області) під час голосування на виборах у Верховну раду. Про відповідне рішення доповів заступник голови ЦВК Олег Конопольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ЦВК постановила визнати протиправною діяльність ОВК 94 щодо виконання постанови ЦВК від 21 липня.

"Комісія зазначає, що особи, винні в порушенні закону "Про вибори народних депутатів", притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності", - заявив Конопольський.

За рішення проголосували 15 членів ЦВК одноголосно. 

"Разом з тим, невиконання ОВК № 94 рішення ЦВК в установлений строк призвело до порушення прав суб'єктів виборчого процесу та дестабілізації членів ДВК. Також про порушення закону: ОВК № 94 вчасно не передала в ЦВК інформацію про кількість виборців...", - додав він.

За його словами, Центрвиборчком мав право розформувати ОВК 94 округу. Втім, комісія вирішила, що в цьому немає необхідності. 

"Зважаючи на необхідність забезпечення виборчих прав громадян, з огляду на потреби належного забезпечення та своєчасного встановлення підсумків голосування у виборчому окрузі № 94 комісія не вважає за доцільне достроково припиняти формування цього складу ОВК", - заявив Конопольський.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94.

Пізніше, на одномандатному виборчому окрузі №94 на виборах в Раду вже були замінені всі члени ОВК, які були призначені за незаконним поданням.

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