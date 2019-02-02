ЦВК відмовила у реєстрації ще 4 кандидатам на посаду президента

Рішення щодо відмов були прийняті одноголосно

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации кандидатами на пост президента еще четырем лицам. Соответствующее решение было принято во время заседания комиссии 2 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, решение относительно отказов были приняты единогласно.

Так, комиссия проголосовала отказать в регистрации Александру Жамойде, Дмитрию Касьяненко, Ярославе Качановськой и Александру Соловьеву.

По словам члена ЦИК Олега Конотопского, причиной отказа кандидату Олегу Жамойде было нарушение требований закона относительно подачи документов, а также невнесение залога.

"Есть основания для отказа в регистрации кандидата на пост президента Украины", - сообщил Конотопский.

Напомним, также ЦИК 2 февраля отказала в регистрации кандидатом Петру Симоненко.

РБК-Украина писало, что 1 февраля ЦИК не зарегистрировала кандидатами на должность президента шесть человек, которые подали документы о регистрации.