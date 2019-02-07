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ЦВК відмовила у реєстрації Савченко

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 18:14
ЦВК відмовила у реєстрації Савченко
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рішення було прийнято одноголосно

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом на вибори президента України народному депутату Надії Савченко. Відповідне рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Рішення було прийнято одноголосно.

ЦВК відмовила у реєстрації через невідповідність документів.

Зокрема, Савченко не надала документи, що підтверджують сплату застави. Крім того, рішення партії Савченко про її висунення не скріплені печаткою партії.

Нагадаємо, 26 січня 2019 року нардепа Надію Савченко висунули кандидатом в президенти на виборах 31 березня 2019 року.

3 лютого Надія Савченко подала документи до ЦВК.

Зазначимо, Савченко звинувачують підготовці терактів у Києві. За версією слідства, вона пропонувала українським військовим вчинити замах на керівництво країни. Крім того, вона нібито планувала здійснити теракт в залі українського парламенту, "знищивши гранатами дві ложі, мінометами обрушивши купол Верховної ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе".

 

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