ЦВК відмовила в реєстрації ще 10 кандидатам в президенти

Комісія встановила їх невідповідність вимогам виборчого закону

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации в кандидаты президента еще 10 кандидатам. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ЦИК.

Как отметили в пресс-службе, ЦИК отказала Марущинцу В.И., Сахно Б.М., Гончарову А.А., Украинчуку Л.И., Качайлу И.И., Миролюбу Н.А., Иваницкому Ю.П., Голосному М.И., Юрченко Ю.И., Збыранику Е.М.



"Рассмотрев представленные документы, Комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала указанным лицам в регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины", - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, сегодня ЦИК зарегистрировала в кандидаты Андрея Новака из партии "Патриот", самовыдвиженца Юрия Тимошенко и Василия Журавлева из партии "Справедливость".

РБК-Украина писало, что 31 января Гриценко подал административный иск против Центральной избирательной комиссии из-за "противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК".

После этого, 5 февраля, суд отказал Гриценко в удовлетворении иска. Защита кандидата заявила, что готовит апелляционную жалобу.