Суд відмовив Гриценку у задоволенні позову до ЦВК

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Кандидат у президенти оскаржував вимогу працювати з реєстром виборців виключно в будівлі Центрвиборчкому

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив кандидатові у президенти, лідеру партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку в позові до Центральної виборчої комісії щодо ненадання йому доступу до Держреєстру виборців. Про це повідомив адвокат кандидата Руслан Чорнолуцький, передає РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

"Суд сьогодні (4 лютого, - ред.) розглядав майже всю другу половину дня наш позов до ЦВК. Ми надали всі аргументи, докази, позицію висловили, але суд вважає, що позиція ЦВК збігається з вимогами закону", - розповів адвокат.

Чорнолуцький додав, що йому вже надали рішення в письмовому вигляді і він готує апеляційну скаргу.

"У нас є право на оскарження, ми готуємо апеляційну скаргу і протягом наступних двох днів її подамо", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 31 січня Гриценко подав адміністративний позов про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії через "протизаконну вимогу до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК".