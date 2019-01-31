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Гриценко подав позов до ЦВК

Новини » Вибори 2019    31.01.2019 - 16:57
Гриценко подав позов до ЦВК
Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Гриценко заявив про протиправність дій ЦВК

Сьогодні, 31 січня, кандидат в президенти Анатолій Гриценко подав адміністративний позов про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гриценка у Facebook.

"Подав до суду на ЦВК. Через протизаконну вимогу до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК. Згідно закону, розглянути цей позов суд має у стислі терміни - впродовж двох днів. Сподіваюся, суд скасує цю абсурдну вимогу - небачену в Україні ще ніколи", - написав Гриценко.

Протиправність дій ЦВК по відношенню до кандидата стосується невідкладності отримання Анатолієм Гриценком бази даних списку виборців - Державного реєстру виборців, як це передбачено частиною 9 ст. 31 Закону України "Про вибори президента України".

Як зазначається, дії ЦВК є "порушенням прав кандидата на пост президента України, які унеможливлюють ведення виборчої кампанії та дають владі колосальні можливості для маніпуляцій зі списками виборців".

Кандидат подав позов згідно ст. 273 КАСУ та вимагає суд розглянути його у вкрай стислі строки - впродовж двох днів.

Гриценко подав позов до ЦВК

Фото: facebook.com/Анатолій_Гриценко

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