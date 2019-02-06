ЦВК відмовила в реєстрації ще 10 кандидатам в президенти

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комісія встановила їх невідповідність вимогам виборчого закону

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила у реєстрації в кандидати президента ще 10 кандидатам. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЦВК.

Як зазначили у прес-службі, ЦВК відмовила Марущинцю В.І., Сахно Б.М., Гончарову А.О., Українчуку Л.І., Качайлу І.І., Миролюбу Н.А., Іваницькому Ю.П., Голосному М.І., Юрченку Ю.І., Збиранику Є.М.



"Розглянувши подані документи, Комісія встановила їх невідповідність вимогам виборчого закону та відмовила зазначеним особам у реєстрації кандидатами на пост президента України на чергових виборах президента України", - йдеться у повідомленні ЦВК.

Нагадаємо, сьогодні ЦВК зареєструвала в кандидати Андрія Новака з партії "Патріот", самовисуванця Юрія Тимошенка та Василя Журавльова з партії "Справедливість".

РБК-Україна писало, що 31 січня Гриценко подав адміністративний позов проти Центральної виборчої комісії через "протизаконну вимогу до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК".

Після цього, 5 лютого, суд відмовив Гриценку у задоволенні позову. Захист кандидата зявив, що готує апеляційну скаргу.