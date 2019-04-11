ЦВК відмовила головному рабину в продовженні роботи ділянок

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Час голосування передбачено законом, а не рішенням ЦВК

Центральна виборча комісія заявила, що під час другого туру виборів 2019 виборчі дільниці 21 квітня будуть працювати згідно з законом - з 08:00 до 20:00, їхня робота продовжуватися не буде. Про це написав головний рабин України Моше Реувен Асман у своєму Facebook.

Так, комісія зазначила, що не уповноважена змінювати норму чинного закону про час роботи виборчих дільниць.

"В останні дні я отримав сотні дзвінків і повідомлень з проханням повідомити про рішення ЦВК у зв'язку з моїм зверненням - проханням продовжити години роботи виборчої комісії у другому турі виборів президента України, що випадає на день свята Песах. 10 квітня ЦВК відповіла, що на жаль, не може змінити норму чинного закону про час роботи виборчих дільниць, так як це норма закону, а не рішення ЦВК", - написав головний рабин.

Разом з тим Асман написав, що, за словами глави Центрвиборчкому Тетяни Сліпачук, згідно із законом, усіх, хто до 20:00 прийшов на дільницю, але не встиг проголосувати, зобов'язані запустити в приміщення і дати можливість проголосувати.

"Таким чином можна увійти на виборчу дільницю до 20:00, і залишатися там до завершення свята о 20:54, тобто, до виходу зірок. Після чого виконати свій громадянський обов'язок", - заявив він.

Нагадаємо, 9 квітня головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман звернувся до комісії з проханням продовжити роботу деяких виборчих дільниць у день другого туру виборів президента України у зв'язку з Песахом.

Асман просив продовжити роботу деяких виборчих дільниць до 22:30.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 квітня Центральна виборча комісія після оголошення результатів виборів 2019 оголосила проведення другого туру.