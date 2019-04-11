ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК відмовила головному рабину в продовженні роботи ділянок

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 16:03
ЦВК відмовила головному рабину в продовженні роботи ділянок
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Час голосування передбачено законом, а не рішенням ЦВК

Центральна виборча комісія заявила, що під час другого туру виборів 2019 виборчі дільниці 21 квітня будуть працювати згідно з законом - з 08:00 до 20:00, їхня робота продовжуватися не буде. Про це написав головний рабин України Моше Реувен Асман у своєму Facebook.

Так, комісія зазначила, що не уповноважена змінювати норму чинного закону про час роботи виборчих дільниць.

ЦВК відмовила головному рабину в продовженні роботи ділянок

"В останні дні я отримав сотні дзвінків і повідомлень з проханням повідомити про рішення ЦВК у зв'язку з моїм зверненням - проханням продовжити години роботи виборчої комісії у другому турі виборів президента України, що випадає на день свята Песах. 10 квітня ЦВК відповіла, що на жаль, не може змінити норму чинного закону про час роботи виборчих дільниць, так як це норма закону, а не рішення ЦВК", - написав головний рабин.

Разом з тим Асман написав, що, за словами глави Центрвиборчкому Тетяни Сліпачук, згідно із законом, усіх, хто до 20:00 прийшов на дільницю, але не встиг проголосувати, зобов'язані запустити в приміщення і дати можливість проголосувати.

"Таким чином можна увійти на виборчу дільницю до 20:00, і залишатися там до завершення свята о 20:54, тобто, до виходу зірок. Після чого виконати свій громадянський обов'язок", - заявив він.

Нагадаємо, 9 квітня головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман звернувся до комісії з проханням продовжити роботу деяких виборчих дільниць у день другого туру виборів президента України у зв'язку з Песахом.

Асман просив продовжити роботу деяких виборчих дільниць до 22:30.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 квітня Центральна виборча комісія після оголошення результатів виборів 2019 оголосила проведення другого туру.

ЦВК сформувала склад 199 ОВК Головний рабин України просить ЦВК продовжити роботу деяких дільниць у день виборів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіяизбирательный участок
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся