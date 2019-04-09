Головний рабин України просить ЦВК продовжити роботу деяких дільниць у день виборів

Фото: Моше Реувен Асман (УНІАН)

Головний рабин України попросив ЦВК продовжити роботу деяких виборчих дільниць у зв'язку з Песахом

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман 9 квітня звернувся в Центральну виборчу комісію (ЦВК) з проханням продовжити роботу деяких виборчих дільниць у день другого туру виборів президента України у зв'язку з Песахом. Про це йдеться у листі головного рабина до керівництва ЦВК, фотокопія якого опублікована на його сторінці в Facebook.

Зокрема, головний рабин України попросив ЦВК продовжити роботу деяких виборчих дільниць до 22:30.

"У зв'язку з тим, що другий тур виборів президента України припадає на другий день свята Песах, під час якого за іудейськими законами заборонена будь-яка робота до сходу зірок, та з метою надання громадянам, які сповідують іудаїзм, можливості для реалізації свого виборчого права, прошу 21 квітня 2019 року продовжити роботу деяких виборчих дільниць до 22:30, хоча б по одній ділянці у великих містах", - йдеться в листі.

Нагадаємо, 7 квітня Центральна виборча комісія після оголошення результатів виборів 2019 оголосила проведення другого туру.

За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%).