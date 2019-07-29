ЦВК залишилось прийняти оригінали протоколів ще від двох ОВК

Центральній виборчій комісії залишилося прийняти оригінальні протоколи про підсумки голосування на позачергових виборах до Верховної ради ще від двох окружних виборчих комісій. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Так, у ході засідання Центрвиборчком у понеділок, 29 липня, прийняв протоколи від трьох ОВК.

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК 3 ОВО: №49 (Донецька область), №70 (Закарпатська область), №86 (Івано-Франківська область). Таким чином, станом 13:00 на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 197 ОВО", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що ЦВК прийняла оригінальні протоколи зі 194 округів.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 липня Центральна виборча комісія почала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками про результати виборів до Ради.

Підкреслимо, 28 липня судді Львівського окружного суду прийняли рішення за адміністративним позовом кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до Ради по 119 округу Віталія Кравчука і Ореста Кавецького, зокрема, суд прийняв рішення про перерахунок голосів на шести ділянках 119 округу.