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ЦИК обжалует решение суда о регистрации партии Саакашвили

Новости » Выборы 2019    26.06.2019 - 14:59
ЦИК обжалует решение суда о регистрации партии Саакашвили
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Точку в деле поставит Верховный суд

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук прокомментировала решение суда относительно регистрации партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили на выборах в Раду. Об этом она сказала на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что по мнению ЦИК, решение суда относительно обязательства повторного рассмотрения регистрации партии Саакашвили не соответствует положениям законодательства о партиях и народных депутатах.

"Поэтому решили подавать кассационную жалобу... И уже Верховный суд поставит юридическую точку в этом споре", - сказала Слипачук.

Как сообщало РБК-Украина, 25 июня суд обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) зарегистрировать партию Михаила Саакашвили "Рух новых сил" на внеочередных выборах в Раду.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 23 июня отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, представленных в списке партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Раду-2019. В частности, кандидатам от партии Саакашвили было отказано в регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в одномандатном избирательном округе.

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Новости Украины Порошенко Зеленский СаакашвиливыборыЦентральная избирательная комиссия
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