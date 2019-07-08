ЦВК оголосила попередження 38 кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередження 38 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну раду за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадську мережу ОПОРА у Facebook.

Як повідомляється, попередження було оголошено на засіданні ЦВК, яке відбулося 8 липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Цвк скасувала реєстрацію 17 кандидатів у народні депутати. Зокрема, ЦВК скасувала реєстрацію 15 самовисуванцям, а також трьом кандидатам, які висунуті від партій "Європейська солідарність", "Сила і честь" і "Опозиційний блок".

Зазначимо, заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко раніше заявив, що Комісія і надалі буде скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення умов реєстрації на виборах у Верховну раду.

Раніше 7 липня ЦВК на засіданні скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори. Також Комісія внесла зміни у свою постанову про форму, колір і текст виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах.