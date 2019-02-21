У ЦВК пояснили, як нададуть ефірний час кандидатам

Кандидати отримають мінімум по 30 хвилин на ТБ і радіо

Каждому из кандидатов перед выборами 2019 дадут по 30 минут на общенациональном канале и на радио. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что эфирное время предоставят за счет средств госбюджета, выделяемых на подготовку и проведение выборов.

"Каждому зарегистрированному кандидату предоставляется время для проведения предвыборной агитации - не менее 30 минут на общенациональном телеканале и не менее 30 минут на радио. Время предоставляется на каждом указанном канале - по 15 минут в два этапа", - добавила Слипачук.

Она уточнила, что очередная часть эфирного времени кандидатам предоставляется после использования всеми кандидатами первой части.

Напомним, ранее сообщалось, что из бюджета могут выделить почти 20 млн на эфирную агитацию кандидатов.

Отметим, ранее стало известно, что Facebook ужесточит политику размещения предвыборной рекламы в Украине. Новые правила предполагают более жесткую идентификацию тех, кто размещает политическую агитацию.