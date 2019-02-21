Facebook посилить політику розміщення передвиборної реклами в Україні

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Це частина заходів по запобіганню зовнішньому впливу

Соціальна мережа Facebook в середині березня посилить політику розміщення користувачами реклами, яка стосується майбутніх виборів президента України. Про це заявила продакт-менеджер соцмережі Сара Шифф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що вже з минулого тижня компанія почала тимчасово забороняти зарубіжну передвиборну рекламу щодо України.

"Це частина наших заходів щодо запобігання зовнішньому впливу. Крім цього, в середині березня ми маємо намір встановити в Україні нові правила розміщення політичної реклами, аналогічні тим, які раніше були встановлені в США, Бразилії, Індії і Великобританії", - сказала вона.

Нові правила передбачають більш жорстку ідентифікацію осіб, що розміщують таку рекламу.

"Ми будемо вимагати від таких осіб надання додаткових документів щодо ідентифікації особистості, і підтвердження, що вони є тими, ким представляються. Це одне з наших зобов'язань: забезпечити, що за політичною рекламою у Facebook стоять справжні обличчя", - додала Шифф.

РБК-Україна писало, що кіберполіція України погодила з представниками Facebook можливість використання спрощеної і прискореної процедури верифікації для кандидатів у президенти України, а також верифікацію замовників політичної реклами для попередження недобросовісної агітації.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України найближчим часом почне блокування сайтів, котрі запідозрять у підриві національної безпеки країни перед виборами президента України.