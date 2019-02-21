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У ЦВК пояснили, як нададуть ефірний час кандидатам

Новини » Вибори 2019    21.02.2019 - 15:54
У ЦВК пояснили, як нададуть ефірний час кандидатам
Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Кандидати отримають мінімум по 30 хвилин на ТБ і радіо

Кожному з кандидатів перед виборами 2019 дадуть по 30 хвилин на загальнонаціональному каналі і на радіо. Про це розповіла голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що нададуть ефірний час за рахунок коштів держбюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

"Кожному зареєстрованому кандидату надається час для проведення передвиборної агітації - не менше 30 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та не менше 30 хвилин на радіо. Час надається на кожному зазначеному каналі - по 15 хвилин в два етапи", - додала Сліпачук.

Вона уточнила, що чергова частина ефірного часу кандидатам надається після використання усіма кандидатами першої частини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з бюджету можуть виділити майже 20 млн на ефірну агітацію кандидатів.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Facebook посилить політику розміщення передвиборної реклами в Україні. Нові правила передбачають більш жорстку ідентифікацію тих, хто розміщує політичну агітацію.

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