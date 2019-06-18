У ЦВК пояснили, чому Єфремов не може бути включений у список "Опоблоку"

Євген Радченко (фото: УНІАН)

В ЦВК роз'яснили законодавство про заміну кандидатів у виборчих списках

Закон "Про вибори народних депутатів України" дозволяє виключати, але не дає права включати інших кандидатів на заміну у виборчий список партії. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Євген Радченко, коментуючи журналістам заяву партії "Опозиційний блок" про заміну кандидата в списку партії на екс-нардепа Олександра Єфремова, який третій рік перебуває під арештом

Таким чином, за словами Радченка, будь-які зміни у виборчому списку, прийняті з'їздами цих партій після встановленого терміну, а саме 10 червня, неможливі і не відповідають закону "Про вибори народних депутатів України"

Нагадаємо, в п'ятницю про це в ефірі телеканалу "ТРК Україна" заявив народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв. Він сказав, що "Опозиційний блок" внесе Олександра Єфремова у виборчий список партії.

"Винятковий порядок висування народних депутатів України передбачений законом "Про вибори народних депутатів України". Право висувати виборчий список у загальнонаціональному виборчому окрузі реалізується партіями через їх з'їзди. Висунення кандидатів в такому випадку повинно бути здійснено до 10 червня включно. Разом з тим політичні партії мають право виключити кандидатів, внесених у виборчий список, якщо таке рішення приймуть на з'їзді", – сказав Радченко.

Таким чином, у разі порушення політичною партією норм закону у ЦВК можуть виникнути питання щодо реєстрації виборчого списку.