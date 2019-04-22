ЦВК опрацювала 80% протоколів

Результати другого туру виборів 2019 Україні: Центральна виборча комісія опрацювала 80,78% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на сайті комісії.

За результатами підрахунків 80% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, 73,09% українців віддали за нього голоси. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього проголосували 24,57% українських громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, Центрвиборчком обробив половину протоколів, за результатами лідирує Зеленський.

Нагадаємо, у другому турі виборів 2019 в Україні понад 11 млн виборців не прийшли голосувати. А в першому турі виборів проголосувати не прийшли понад 10 млн виборців.

Варто відзначити, Центральна виборча комісія (ЦВК) може оголосити результати виборів шостого президента України до кінця квітня, про що поінформував заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Радченко пояснив, що оголошення офіційних результатів виборів може затягнутися через вихідні з нагоди весняних свят, зокрема - Великодня (28 квітня, - ред.).