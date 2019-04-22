ЦВК опрацювала понад 55% протоколів

Результати другого туру виборів 2019 в Україні: Центральна виборча комісія опрацювала понад 55% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

За результатами підрахунків 56,51% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, голоси за нього віддали 73,03% українців. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього проголосували 24,63% громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, Центрвиборчком обробив половину протоколів, за результатами лідирує Зеленський.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Зокрема, глава США подзвонив Зеленському та привітав його з перемогою на виборах 2019 Україна.

Відзначимо також, комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах 2019 Україна. Він повідомив про прояв демократичної зрілості українського народу.

Додамо також, у другому турі виборів президента України понад 11 млн громадян України не прийшли голосувати.