ЦВК опрацювала 2% протоколів

Результати виборів президента України: Центральна виборча комісія опрацювала 2% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло ЦВК станом на 00:30 через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За підрахунками, першим кандидатом йде Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 27,49% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 17,53% громадян. На третьому місці - Юлія Тимошенко, 15,68% голосів "за".

Відзначимо також, Юрій Бойко займає четверте місце з результатом 9,40% голосів, а на п'ятому місці - Олег Ляшко з 7,72% голосів.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія оприлюднила дані підрахунку першого відсотку голосів у першому турі президентських виборів в Україні 31 березня.

Як писало РБК-Україна раніше, організатори національного екзит-полу оприлюднили дані по голосуванню на президентських виборах в Україні станом на 20:00. Згідно з ними, у другий тур проходять Володимир Зеленський (30,6%) і Петро Порошенко (17,8%).

Додамо, у 2014 році на позачергових виборах президента уже в першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,7% голосів. При цьому дані екзит-полів показали, що за нього проголосували 55,7% виборців.