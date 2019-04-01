ЦВК опрацювала 15% протоколів

Голосування на виборах 2019 (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком опрацював 15% протоколів станом на третю ночі

Результати виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала більше 15% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло ЦВК станом на 3:00 через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 30,01% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 16,76% громадян. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, 13,48% голосів "за".

Крім того, на четвертому місці Юрій Бойко з результатом 11,32% голосів, а на п'ятому - Анатолій Гриценко з 6,89% голосів.

Як писало РБК-Україна, явка на виборах 2019, за оновленими даними Центральної виборчої комісії, станом на 20 годину неділі, 31 березня, склала 63,48% в 198 округах з 199.

Нагадаємо, за остаточними даними Національного екзит-полу Володимир Зеленський з результатом 30,6% голосів лідирує, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних. У Юрія Бойка - 9,7%, а за Анатолія Гриценка проголосували 7,1% опитаних.

Раніше повідомлялося, що ЦВК опрацювала вже понад 10% бюлетенів. Тоді повідомлялося, що за Володимира Зеленського віддали голоси 29,66% українських громадян.