У списках партій балотується 115 чинних нардепів

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Чинні депутати Ради присутні у списках 11 партій

Комітет виборців України повідомляє, що у списках політичних партій на вибори до Верховної ради балотується 115 чинних народних депутатів. Про це повідомляє прес-служба КВУ.

За даними комітету, чинні парламентарі присутні у списках 11 політсил.

"За оцінкою Комітету виборців, із виборчих списків 21 політичної партії чинні народні депутати присутні в списках 11 політичних сил. Якщо говорити про кількість, то всього у списках партій балотується 115 чинних народних депутатів", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільше чинних депутатів ВР висунула партія "Європейська солідарність", у списках якої є 21 нардеп. На другому місці - "Батьківщина" - 17 народних депутатів, на третьому - Радикальна партія Олега Ляшка - 16 кандидатів, у списку "Опозиційної платформи "За життя" 15 чинних народних депутатів, у "Опозиційного блоку" - 12. При цьому у списках партій "Слуга народу" та "Голос" немає жодного чинного депутата Ради.

Також комітет підрахував, що чверть кандидатів у нардепи є безпартійними.

"За нашою оцінкою, 25% кандидатів у виборчих списках партій є безпартійними. Тобто кожна 4-та особа, включена до виборчого списку партії, не є членом партії, від якої вона висувається", - поінформували у КВУ.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до ВР.

Як писало РБК-Україна, станом на 26 червня Центрвиборчком зареєстрував 5845 кандидатів на парламентські вибори.