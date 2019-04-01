ЦВК оприлюднила результати виборів у 14 закордонних дільницях

Результати виборів президента України у 14 закордонних виборчих дільницях оприлюднила Центральна виборча комісія. Про це повідомляє рух "Чесно".

Так, комісія оприлюднила результати виборів у 14 країнах, розташованих на схід від України. На них проголосували 1 562 виборців, а в списках було 8 913. З кандидатів у президенти найбільше там підтримують Петра Порошенка, Володимира Зеленського та Анатолія Гриценка.

Вказано, що в Австралії проголосували 125 виборців із 1 737 зареєстрованих. Порошенка підтримали 69 виборців, Гриценка - 19, а Зеленського - 4.

На окрузі у В’єтнамі голосували 189 із 192 виборців, які були у списках. Порошенка підтримали 26 виборців, Зеленського - 17, а Гриценка - 10.

На дільницю у Вірменії прийшли лише 148 із 399 виборців. Там лідером став Зеленський, якому віддали голос 56 виборців, Порошенку - 3, а Юрію Бойку - 20.

Виборців у списку в Індії було 154, з них голосували 58 осіб: 30 голосів - за Порошенка, 14 – за Зеленського. За Ігор Смешка та Гриценка проголосували по 4 виборця.

Із 237 виборців, які були в списках для голосування в Ірані, голосувати прийшли 48 осіб. 18 голосів віддали Порошенку, 13 - Зеленському, а 7 - Тимошенко.

Зазначимо, у Казахстані могли проголосувати 4 227 виборців. При цьому прибули тільки 149 виборців. 66 проголосували за Порошенка, 40 - за Зеленського, а за Смешка - 13.

У Киргизстані могли проголосувати 133 особи, з них голосували 43. Там 19 голосів віддали Зеленському, 14 - Порошенку, а 4 - Смешку.

У списках на голосування в Китаї було 311 осіб, а голосувати прийшли - 209. З них 88 проголосували за Порошенка, 69 - за Зеленського і 16 за Тимошенко.

У Південній Кореї у списках були 221 виборець, з них проголосували 104: 40 голосів віддали Порошенку, 29 - Зеленському, а 12 - за Гриценка.

Зі 132 виборців, які були у списках в Малайзії прийшли голосувати 106. 52 голоси віддали Порошенкові, 24 - Зеленському і 12 - Гриценкові.

У Сінгапурі в списках було 259 виборців, з них голосували 163: 73 голоси отримав Порошенко, 47 - Зеленський і 14 - Гриценко.

У Таїланді в списках була 191 особа: за Порошенка - 56 виборців, Зеленського - 20, за Гриценка і Смешка - по 6 голосів.

Із 207 виборців, які були в списках на дільниці в Туркменистані, проголосували 77 осіб. Тут на першому місці з 36-ма голосами Зеленський. За ним іде з 20 голосами Порошенко і Бойко - із 12-ма.

461 особа могла проголосувати в Японії, але проголосували - 164. 69 голосів віддали Порошенку, 28 - Зеленському, а Гриценку - 25.