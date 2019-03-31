ЦВК оприлюднила перші результати виборів 2019

На виборах 2019 порахували вже 0,09% голосів. Перші результати голосування оприлюднила Центральна виборча комісія (ЦВК) України.

За результатами підрахунку 0,09% голосів, позиції кандидатів на пост президента України виглядають наступним чином:

Петро Порошенко - 31,05%

Володимир Зеленський - 24,36%

Юлія Тимошенко -13,08%

Анатолій Гриценко - 9,04%

Олег Ляшко - 5,36%

Юрій Бойко - 4,20%

Ігор Смешко - 3,80%

Олександр Вілкул - 2,68%

Руслан Кошулинський - 2,12%

Юрій Тимошенко - 0,96%



Фото: результати за підсумками підрахунку 0,09% голосів

Відзначимо, дані про підрахунок голосів оновлюються щосекунди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція перевіряє розголошення результатів голосування з боку представників політичних партій. Зазначимо, за порушення таємниці голосування передбачена кримінальна відповідальність.

Сьогодні кандидат у президенти Олег Ляшко під час голосування продемонстрував журналістам свій заповнений бюлетень. Як зазначив радник глави Міністерства внутрішніх справ Іван Варченко, діям кандидата дадуть правову оцінку.

"Один з кандидатів на пост президента сьогодні зробив ту річ, яка може кваліфікуватися як така, що має ознаки кримінального злочину, а саме - розкрив таємницю голосування", - сказав представник МВС.