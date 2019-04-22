ЦВК оприлюднила дані 10% протоколів

Результати другого туру президентських виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала 10% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло інформаційної системи "Вибори" Центрвиборчкому.

За підрахунками 10,53% протоколів, лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 72,87% українців. Чинний президент Петро Порошенко - на другому місці, за нього проголосували 24,80% громадян.

Так, за результатами сьогоднішнього Національного екзит-полу, лідирує Зеленський з 73% голосів, 25,5% респондентів віддали голоси за Порошенко.

Нагадаємо, ЦВК опрацювала станом на 23:04 5% протоколів.

Як писало РБК-Україна, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Генсек підкреслив, що Україна є цінним партнером Північноатлантичного альянсу.

Додамо, канцлер Австрії Себастьян Курц також привітав Зеленського з перемогою на виборах президента України. Він закликав Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією.