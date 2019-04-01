У ЦВК назвали терміни оголошення офіційних підсумків виборів

Офіційні результати першого туру виборів 2019 планують оголосити до 10 квітня. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко.

За словами Радченка, результати першого туру виборів 2019 встигнуть оголосити до 10 квітня у встановлені законом терміни. Він також зазначив, що на сьогодні складно спрогнозувати дату оголошення офіційних результатів.

"Я не знаю, як будуть везти бюлетені до окружних комісій, і як протоколи будуть везти з ОВК. Графіка немає. Як можна оцінювати процес, якщо здала тільки одна комісія з двох дільниць?", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК почала приймати паперові протоколи з мокрими печатками від окружних виборчкомів. Зокрема, сьогодні на засіданні Центрвиборчкому прибули члени комісії №51 з селища Зайцеве Донецької області.

"Під час прийняття та обробки протоколів можуть бути встановлені недоліки і розбіжності", - підкреслила глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

Також повідомлялося, що у Центральній виборчій комісії посилять контакти з окружними виборчими комісіями до призначення другого туру президентських виборів.