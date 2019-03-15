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У ЦВК назвали очікуване число виборців, що змінили місце голосування


Перед виборами 2019 вже змінили місце голосування 90 тис. осіб

На выборах 2019 могут проголосовать около 100 тыс. избирателей, которые сменили место голосования. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 15 марта временно место голосование сменили более 90 тыс. украинцев.

"Здесь есть представители Крыма, Донбасса и других регионов. Прогнозируем, что их число превысит 100 тысяч", - подчеркнул Радченко и добавил, что для внутренних переселенцев процедура смены места голосования была максимально упрощена.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 15 марта досрочно приостановила свои полномочия треть членов окружных комиссий.

"Это много и означает, что они не очень ответственно относятся к своим обязанностям. На данный момент количество изменений является вопиющим", - добавили в ЦИК.

Кроме того, ранее в Центризбиркоме объяснили заказ на печать 60 млн бюллетеней. В частности, как отметили в ЦИК, информация на сайте ProZorro о заказе такого количества бюллетеней свидетельствует лишь о том, что планируется их печать сразу на два тура.

 

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