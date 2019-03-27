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В ЦВК назвали кількість виборців, які проголосують у США 

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 12:20
В ЦВК назвали кількість виборців, які проголосують у США 
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проголосувати в США зможуть 47 тис. 908 виборців

На виборах президента України на дільничих виборчих комісіях у Сполучених Штатах Америки зможуть проголосувати майже 50 тис. громадян України. Про це на запит РБК-Україна повідомили у Центральній виборчій комісії. 

Так, станом на 26 березня, згідно уточнених списків виборців,  у США зможе проголосувати 47 тис. 908 виборців. 

"Це станом на 26 березня. Тобто кількість виборців з урахуванням зміни місця голосування. Уточнений список подається на виборчу дільницю не пізніше як за два дні до дня голосування", - повідомили в ЦВК. 

За даними комісії, у США розташовано 4 виборчої дільниці, де зможуть проголосувати громадяни України.  

Так, на дільниці № 900089, яка розташована у приміщенні посольства України в США  у Вашингтоні зможуть проголосувати 7 173 виборця. 

А на дільниці №900090 у Генеральному консульстві України в Нью-Йорку зможуть проголосувати 11 651 виборців. 

Найбільше українців голосуватиме у Генконсульстві України в Сан-Франциско, де згідно списків має прийти 23 636 українських виборців. 

Зазначено, що до цієї дільниці належать штати Айдахо, Арізона, Вайомінг, Вашингтон, Гаваї, Каліфорнія, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексіко, Орегон та Юта. 

Остання дільниця № 900092 розташована у приміщенні Генерального консульства України в Чикаго. На цій дільниці зможе проголосувати 5 448 громадян. 

Додамо, що згідно памятки посольства України в США, на цих виборчих дільницях 31 березня зможуть проголосувати громадяни, які є у списках виборців та мають при собі дійсний закордонний паспорт України. У голосуванні можна буде взяти участь на визначеній виборчій дільниці з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.

РБК-Україна писало, що на суднах, які перебуватимуть у плаванні в день виборів в Україні, буде надруковано загалом 238 бюлетенів.

Раніше в ЦВК відзначали, що після складання остаточних списків на виборах 2019 кількість виборців на закордонному виборчому окрузі може збільшитися, і бюлетені необхідно буде дозамовити.

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