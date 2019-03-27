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В ЦИК назвали количество избирателей, которые проголосуют в США

Новости » Выборы 2019    27.03.2019 - 12:20
В ЦИК назвали количество избирателей, которые проголосуют в США
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В США смогут проголосовать 47 тыс. 908 избирателей

На выборах президента Украины на участковых избирательных комиссиях в Соединенных Штатах Америки смогут проголосовать почти 50 тыс. граждан Украины. Об этом на запрос РБК-Украина сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Так, по состоянию на 26 марта, согласно уточненным спискам избирателей, в США сможет проголосовать 47 тыс. 908 избирателей.

"Это по состоянию на 26 марта. То есть количество избирателей с учетом изменения места голосования. Уточненный список подается на избирательный участок не позднее чем за два дня до дня голосования", - сообщили в ЦИК.

По данным комиссии, в США расположено 4 избирательного участка, где смогут проголосовать граждане Украины.

Так, на участке № 900089, которая расположена в помещении посольства Украины в США в Вашингтоне смогут проголосовать 7 173 избирателя.

А на участке №900090 в Генеральном консульстве Украины в Нью-Йорке смогут проголосовать 11 651 избирателей.

Больше всего украинцев будет голосовать в Генконсульстве Украины в Сан-Франциско, где согласно списков должно прийти 23 636 украинских избирателей.

Указано, что к этому участку относятся штаты Айдахо, Аризона, Вайоминг, Вашингтон, Гавайи, Калифорния, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Юта.

Последний участок № 900092 расположена в помещении Генерального консульства Украины в Чикаго. На этом участке сможет проголосовать 5 448 граждан.

Добавим, что согласно памятки посольства Украины в США, на этих избирательных участках 31 марта смогут проголосовать граждане, которые есть в списках избирателей и имеют при себе действительный заграничный паспорт Украины. В голосовании можно будет принять участие на определенном избирательном участке с 8:00 до 20:00 по местному времени.

РБК-Украина писало, что на судах, которые будут находиться в плавании в день выборов в Украине, будет напечатано всего 238 бюллетеней.

Ранее в ЦИК отмечали, что после составления окончательных списков на выборах 2019 количество избирателей на заграничном избирательном округе может увеличиться, и бюллетени необходимо будет дозаказать.

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