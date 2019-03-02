У ЦВК назвали число виборців, що змінили місце голосування

Більше 45 тисяч українців вже змінили місце голосування

Перед выборами 2019 по состоянию на 2 марта место голосования сменили более 45 тысяч украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Всего место голосования уже сменили 45307 украинцев. Больше всего из них зарегистрировалось в Киеве, где намерены голосовать почти 3,2 тысячи украинцев из Донецкой области, 1,5 тыс. - из Луганской области, 97 - из Севастополя и 361 - из оккупированного Крыма.

В Киевской области планируют голосовать 1,5 тыс. украинцев из Донецкой области, 782 жителя из Луганской области и 156 украинцев из оккупированного Крыма.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с начала избирательной кампании количество пересечений контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) жителями оккупированных территорий выросло в шесть раз.

Отметим, данные Государственной пограничной службы существенно расходятся с заявлением Авакова. В частности, что касается Донбасса, с начала года пограничники не фиксировали рост потока через КПВВ, по крайней мере в несколько раз. Например, за минувшие сутки пункты пропуска пересекли почти 37 тыс. человек, и эта цифра не выходит за рамки привычных показателей.