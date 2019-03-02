Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 37 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Потік через КПВВ на Донбасі залишається динамічним

За минулу добу, 1 березня, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули майже 37 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що потік через пункти пропуску залишається динамічним і характеризується певним зростанням в порівнянні з попереднім днем. Всього лінію дотику перетнули 36,9 тисячі осіб і 4,5 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8510 осіб і 1090 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 7550 осіб і 1350 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6820 осіб і 1260 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3390 осіб і 840 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10600 осіб.

Також повідомляється, що сьогодні вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/40; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/35; "Гнутове" - 20/25.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що нібито з початку виборчої кампанії кількість в'їздів з окупованих територій зросла у шість разів.

Відзначимо, з 1 березня КПВВ на Донбасі перейшли на весняний графік.