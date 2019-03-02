Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 37 тис. осіб

Потік через КПВВ на Донбасі залишається динамічним
За минулу добу, 1 березня, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули майже 37 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що потік через пункти пропуску залишається динамічним і характеризується певним зростанням в порівнянні з попереднім днем. Всього лінію дотику перетнули 36,9 тисячі осіб і 4,5 тисячі транспортних засобів:
Також повідомляється, що сьогодні вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/40; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/35; "Гнутове" - 20/25.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що нібито з початку виборчої кампанії кількість в'їздів з окупованих територій зросла у шість разів.
Відзначимо, з 1 березня КПВВ на Донбасі перейшли на весняний графік.