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З початку виборчої кампанії кількість в'їздів з окупованих територій зросла вшестеро, - Аваков

Новини » Вибори 2019    02.03.2019 - 01:57
З початку виборчої кампанії кількість в'їздів з окупованих територій зросла вшестеро, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Мешканці окупованих територій приїздять реєструватися для зміни місця голосування на виборах

Із самого початку виборчої кампанії фахівці Міністерства внутрішніх справ України почали фіксувати високу активність на пунктах пропуску з тимчасово окупованою територією Донбасу. Як інформує РБК-Україна, про це заявив глава міністерства Арсен Аваков.

За його словами, кількість перетинів контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) мешканцями окупованих територій зросла вшестеро. Люди прибувають на підконтрольну територію, щоб змінити місце голосування під час виборів президента України.

"Що це? Бажання проголосувати чи щось інше? Неодноразово ми проводили консультації з нашими колегами з СБУ. Дуже сподіваюсь, що не буде ніяких несподіванок", - заявив Аваков.

Як зазначив міністр юстиції Павло Петренко, люди змінюють адресу для голосування переважно це в Донецькій, Луганській областях та місті Києві.

"Саме там, де найбільше переселенців проживає", - розповів міністр юстиції.

Глава МВС відмітив також, що люди, які проживають на непідконтрольній території, можуть зіткнутися з перепонами з боку окупантів у день виборів.

"КПВВ з нашого боку будуть пропускати людей. Але, це займе багато часу: приїхати, проголосувати і повернутись. Думаю, що окупанти будуть перешкоджати цьому процесу", - наголосив Аваков.

Нагадаємо, у день виборів президента України, 31 березня, охороняти громадську безпеку буде понад 130 тисяч правоохоронців. Це на 30 тисяч менше, аніж на виборах у 2014 році.

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