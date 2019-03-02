У ЦВК назвали число виборців, що змінили місце голосування

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Більше 45 тисяч українців вже змінили місце голосування

Перед виборами 2019 станом на 2 березня змінили місце голосування більше 45 тисяч українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державного реєстру виборців.

Всього місце голосування вже змінили 45307 українців. Найбільше з них зареєструвалося у Києві, де мають намір голосувати майже 3,2 тисячі українців із Донецької області, 1,5 тис. - з Луганської області, 97 - з Севастополя і 361 - з окупованого Криму.

У Київській області планують голосувати 1,5 тис. українців з Донецької області, 782 жителя з Луганської області і 156 українців з окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що з початку виборчої кампанії кількість перетинів контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) жителями окупованих територій зросло в шість разів.

Зазначимо, дані Державної прикордонної служби істотно розходяться з заявою Авакова. Зокрема, що стосується Донбасу, з початку року прикордонники не фіксували зростання потоку через КПВВ, принаймні в кілька разів. Наприклад, за минулу добу пункти пропуску перетнули майже 37 тис. осіб, і ця цифра не виходить за рамки звичних показників.