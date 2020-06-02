ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В окрузі загиблого нардепа Давиденка виборів поки не буде

Новини » Політика     02.06.2020 - 20:06
В окрузі загиблого нардепа Давиденка виборів поки не буде
Фото: Олег Діденко (facebook com olegdidenko12)

У ЦВК поки що немає юридичних підстав для розгляду питання виборів в 208 окрузі Чернігівської області

Центральна виборча комісія не розглядає питання про призначення проміжних виборів у 208 окрузі Чернігівської області. Нардеп від цього округу Валерій Давиденко був знайдений мертвим 23 травня.

Про це повідомив глава ЦВК Олег Діденко під час засідання комісії.

За його словами, вибори на цьому окрузі не можуть бути призначені з-за того, що Комісія досі не отримала документи, що підтверджують смерть Давиденко.

"Звертаються представники ЗМІ з проханням надати коментар про призначення виборів в одномандатному виборчому окрузі 208. Хочу звернути увагу, що зараз у ЦВК не надходило жодного документа, яким би засвідчував факт дострокового припинення повноважень народного депутата", - заявив він.

При цьому голова ЦВК уточнив, що у Комісії на цей час немає юридичних підстав для розгляду питання виборів у цьому окрузі.

Він також додав, що зараз у держбюджеті на 2020 рік відсутнє фінансування на проведення проміжних виборів.

"Питання призначення проміжних виборів у 208-му окрузі має вирішуватися комплексно з питанням фінансування цих виборів", - зазначив Діденко.

Нагадаємо, 23 травня в Києві з вогнепальним пораненням знайшли мертвим нардепа Валерія Давиденко.

Згодом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Центральна виборча комісіянардепвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся