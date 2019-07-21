Центральна виборча комісія (ЦВК) почала публікувати перші результати виборів в Раду 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За результатами підрахунку 0,03% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:

"Слуга народу" - 48,00% "Батьківщина" - 11,51% "Європейська солідарність" - 8,12% Радикальна партія Олега Ляшка - 6,78% "Опозиційна платформа - За життя" - 5,81%

Крім того, ЦВК публікує результати мажоритарників, які набирають більшість голосів на округах:

№ 13 - Петро Юрчишин (самовисуванець)

№ 32 - Олена Кріворучкіна ("Слуга народу")

№ 57 - Вадим Новинський ("Опозиційний блок")

№ 70 - Іван Дрогобецький (ОПЗЖ)

№ 103 - Олег Воронько ("Слуга народу")

№ 147 - Олег Кулініч (самовисуванець)

№ 152 - Олег Осуховський (ВО "Свобода")

№ 167 - Володимир Гевко ("Слуга народу")

№ 221 - Анна Пуртова ("Слуга народу")

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центр Разумкова та КМІС, парламент проходять п'ять партій. Найбільше голосів набирають такі політичні сили: "Слуга народу" - 44,2%, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,4%, "Європейська солідарність" - 8,8%, "Батьківщина" 7,4%, " голос "- 6,5%.

Як підрахувало РБК-Україна, за попередніми даними Національного екзит-полу на 18:00, партії отримають в Раді: "Слуга народу" - 127 місць, "Опозиційна платформа - За життя" - 33 місця, "Європейська солідарність" - 26 місць, "Батьківщина" - 22 місця, "Голос" - 18 місць. Решта 199 мандатів отримають депутати-мажоритарники.