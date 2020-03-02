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В Ізраїлі проходять треті за рік парламентські вибори

Новини » Політика     02.03.2020 - 12:18
В Ізраїлі проходять треті за рік парламентські вибори
Фото: вибори в Ізраїлі (haaretz.com)

Політична криза в Ізраїлі може вирішитися за підсумками цих виборів

Сьогодні, 2 березня, в Ізраїлі проходять треті за рік вибори до Кнесету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Повідомляється, що голосування пройде на більш ніж 10,5 тис. виборчих дільницях. Очікується, що участь в голосуванні візьмуть майже 6,5 млн виборців.

Також повідомляється, що до Кнесету 23 скликання балотуються 29 передвиборних списків. За кілька днів до виборів партія "Цомет" знялася з виборів на користь партії "Лікуд" чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Вибори триватимуть до 22:00. Очікується, що до вечора 3 березня вже опублікують результати голосування на звичайних виборчих дільницях, а за добу стануть відомі підсумки голосування в так званих подвійних конвертах. Мова йде про голосування військових, дипломатів, а також у лікарнях та в'язницях.

В цілях безпеки, з опівночі 1 березня і до опівночі 2 березня запроваджено режим ізоляції палестинських територій в Юдеї та Самарії. Крім того, закрито пункти пропуску на кордоні з сектором Гази.

Нагадаємо, в лютому партія Біньяміна Нетаньяху потрапила в скандал з найбільшим витоком даних виборців. Зокрема, через спеціальний додаток стався витік даних 6,5 млн виборців.

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