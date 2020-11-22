ЦВК Грузії опублікувала підсумки другого туру парламентських виборів

Фото: вибори в Грузії (oc-media.org)

Центральна виборча комісія Грузії у неділю, 22 листопада, оприлюднила попередні дані результатів голосування у другому турі виборів до парламенту. У ЦВК заявили, що вибори в суботу пройшли без серйозних порушень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначено, що в 17 одномандатних виборчих округах перемогли кандидати в мажоритарні депутати від правлячої партії "Грузинська мрія".

"Вибори, що відбулися в суботу, пройшли в спокійній обстановці без будь-яких серйозних порушень", - заявила виконуюча обов'язки прес-спікера ЦВК Натія Іоселіані.

Нагадаємо, в суботу в сімнадцяти мажоритарних округах Грузії пройшов другий тур парламентських виборів.

Всі опозиційні партії, які подолали виборчий бар'єр, відмовилися від входження у парламент, заявляючи про масштабну фальсифікацію виборів 31 жовтня. Відповідно, вибори виграла правляча партія "Грузинська мрія".

Як писало РБК-Україна, опозиція Грузії прийняла рішення на знак протесту не брати участь у другому турі парламентських виборів.

Крім того, 31 жовтня відразу після парламентських виборів у Грузії опозиція не визнала їх, заявивши про масові порушення і фальсифікації.