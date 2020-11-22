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В Грузії пройшли парламентські вибори, попри бойкот опозиції

Тбілісі, Неділя 22 листопада 2020 02:44
В Грузії пройшли парламентські вибори, попри бойкот опозиції
Фото: прапор Грузії (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

У суботу в сімнадцяти мажоритарних округах Грузії пройшов другий тур парламентських виборів. Опозиційні кандидати відмовилися від участі у виборах.

Про це повідомляє "Російська служба BBC".

Всі опозиційні партії, які подолали виборчий бар'єр, відмовилися від входження в парламент, заявляючи про масштабної фальсифікації виборів 31 жовтня. Відповідно, вибори виграла правляча партія "Грузинська мрія".

Виконавчий секретар партії Іраклій Кобахідзе заявив незабаром після закриття дільниць, що вже знає про попередні результати.

"Як і очікувалося, всі 17 кандидатів "Грузинської мрії" отримують депутатські мандати. Відповідно, в майбутньому парламенту у "Грузинської мрії" буде 90 депутатів", - заявив Кобахідзе.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, у другому турі взяли участь 26,29% виборців. Це набагато нижче показників другого туру попередніх виборів в 2016 році, коли явка склала 37,5%.

Нагадаємо, опозиція Грузії прийняла рішення на знак протесту не брати участь у другому турі парламентських виборів.

Крім того, 31 жовтня відразу після парламентських виборів в Грузії опозиція не визнала їх, заявивши про масові порушення і фальсифікації.

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