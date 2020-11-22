ЦИК Грузии опубликовал итоги второго тура парламентских выборов

Фото: выборы в Грузии (oc-media.org)

Центральная избирательная комиссия Грузии в воскресенье, 22 ноября, обнародовала предварительные данные результатов голосования во втором туре выборов в парламент. В ЦИК заявили, что выборы в субботу прошли без серьезных нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что в 17 одномандатных избирательных округах победили кандидаты в мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".

"Состоявшиеся в субботу выборы прошли в спокойной обстановке без каких-либо серьезных нарушений", - заявила исполняющая обязанности пресс-спикера ЦИК Натия Иоселиани.



Напомним, в субботу в семнадцати мажоритарных округах Грузии прошел второй тур парламентских выборов.

Все оппозиционные партии, которые преодолели избирательный барьер, отказались от вхождения в парламент, заявляя о масштабной фальсификации выборов 31 октября. Соответственно, выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта".

Как писало РБК-Украина, оппозиция Грузии приняла решение в знак протеста не участвовать во втором туре парламентских выборов.

Кроме того, 31 октября сразу после парламентских выборов в Грузии оппозиция не признала их, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях.