ЦВК: документи для реєстрації кандидатами в президенти подали 38 осіб

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

25 січня документи подали ще чотири людини

Документи для реєстрації кандидатами в президенти подали вже 38 осіб. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко.

"Сьогодні 25 січня документи подали ще чотири людини. Так, загалом вже 38 осіб подали документи для реєстрації кандидатами на чергових виборах президента. З них 20 чоловік зареєстровані кандидатами, з них дев'ять відмов. Інші заяви на розгляді", - повідомив Хівренко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала Іллю Ківу кандидатом на виборах президента України-2019. Раніше Центральна виборча комісія перенесла засідання з питання про реєстрацію кандидатом Іллі Ківи. У ЦВК відзначали, що засідання з питання реєстрації кандидатом Іллі Ківи відбудеться близько 18:00.

Як писало РБК-Україна раніше, комісія 25 січня зареєструвала ще шість кандидатів у президенти - Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза і Юлію Тимошенко.

Крім того, Центрвиборчком відмовив Костянтину Черкасову, Олександру Приданову, Віктору Лебенцу у реєстрації кандидатами на пост президента України.