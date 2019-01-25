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ЦВК: документи для реєстрації кандидатами в президенти подали 38 осіб

Новини » Вибори 2019    25.01.2019 - 18:59
ЦВК: документи для реєстрації кандидатами в президенти подали 38 осіб
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

25 січня документи подали ще чотири людини

Документи для реєстрації кандидатами в президенти подали вже 38 осіб. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко.

"Сьогодні 25 січня документи подали ще чотири людини. Так, загалом вже 38 осіб подали документи для реєстрації кандидатами на чергових виборах президента. З них 20 чоловік зареєстровані кандидатами, з них дев'ять відмов. Інші заяви на розгляді", - повідомив Хівренко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала Іллю Ківу кандидатом на виборах президента України-2019. Раніше Центральна виборча комісія перенесла засідання з питання про реєстрацію кандидатом Іллі Ківи. У ЦВК відзначали, що засідання з питання реєстрації кандидатом Іллі Ківи відбудеться близько 18:00.

Як писало РБК-Україна раніше, комісія 25 січня зареєструвала ще шість кандидатів у президенти - Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза і Юлію Тимошенко.

Крім того, Центрвиборчком відмовив Костянтину Черкасову, Олександру Приданову, Віктору Лебенцу у реєстрації кандидатами на пост президента України.

ЦВК зареєструвала 20-го кандидата у президенти Богословська подала документи у ЦВК
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісія
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