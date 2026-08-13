Не только субсидия: кто может получить дополнительную поддержку от государства
Для домохозяйств, которым предназначена жилищная субсидия или льгота на приобретение твердого топлива, также предусмотрено оказание дополнительной поддержки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
- Кто может получить дополнительную помощь? Домохозяйства, которым назначена жилищная субсидия или льгота на приобретение твердого печного бытового топлива, могут дополнительно получить финансовую поддержку. Ее предоставляют один раз в течение отопительного периода за счет средств интернациональных партнеров либо муниципального бюджета.
- От чего зависит размер выплаты? Сумма дополнительной поддержки определяется индивидуально. Она зависит, в частности, от размера начисленной домохозяйству жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого топлива. То есть, фиксированной одинаковой суммы для всех получателей нет.
- Нужно ли подавать отдельное заявление? Если домохозяйству уже назначена субсидия или льгота на твердое топливо, дополнительную поддержку могут оказать автоматически без повторного обращения в ПФУ. В то же время, тем, кто еще не оформлял субсидию или льготу, сначала нужно обратиться в ПФУ и подать необходимые документы. После назначения основной выплаты дополнительная поддержка будет оказана автоматически - если домохозяйство отвечает условиям соответствующей программы.
Для домохозяйств, которым назначили субсидию или льготу на приобретение твердого топлива, уже четвертый год предусмотрена дополнительная финансовая поддержка.
Такую помощь выплачивают один раз в течение отопительного сезона - на средства международных партнеров или государственного бюджета.
Сумма выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от размера назначенной льготы или жилищной субсидии.
Если домохозяйство уже получало субсидию или льготу на твердое топливо в 2025 году, дополнительную помощь в 2026 году назначат автоматически без необходимости повторно обращаться в Пенсионный фонд Украины.
В то же время те, кто в 2025 году еще не оформлял субсидию или льготу на приобретение твердого топлива, но нуждался в государственной поддержке, могли обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением. После назначения субсидии или льготы дополнительная поддержка будет предоставляться автоматически.
Кстати, недавно ПФУ назвал альтернативу субсидии для семей погибших защитников.
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