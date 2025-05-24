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НМТ-2025: сколько выпускников уже записались и какие предметы выбрали

Суббота 24 мая 2025 08:52
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НМТ-2025: сколько выпускников уже записались и какие предметы выбрали НМТ-2025 украинцы сдают как дома, так и за границей (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Количество выпускников, зарегистрированных на национальный мультипредметный тест (НМТ) в этом году, практически не отличается от прошлого. При этом некоторые предметы на выбор намного популярнее, чем другие.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Сколько выпускников записались на НМТ в Украине и за рубежом

По словам эксперта, НМТ в этом году почти совсем не отличается от прошлогоднего.

"В прошлом году у нас было 312 тысяч зарегистрированных. В этом году - тоже 312 тысяч", - объяснил он.

Винницкий уточнил, что за границей в прошлом году на национальный мультипредметный тест было зарегистрировано чуть больше 21 тысячи человек.

"В этом году эта цифра уменьшилась на несколько сотен человек - почти 21 тысяча зарегистрированы за рубежом", - рассказал чиновник.

По его мнению, по поступлению на бакалавриат была достигнута "определенная стабильность".

"Это может странно звучать, но во время военного положения мы достигли стабильности правил и цифр тех людей, которые подаются", - отметил заместитель министра.

Какие предметы НМТ-2025 самые популярные среди абитуриентов

Винницкий напомнил, что правила НМТ в этом году (как и в прошлом) - это три обязательных предмета и один предмет на выбор.

"Абитуриенты выбирают четвертый предмет в зависимости от того, с каким, по их мнению, у них будет больше всего шансов поступить на желаемую специальность в конкретный университет", - объяснил эксперт.

Согласно его информации, чуть больше трети участников - 114 тысяч - зарегистрировались с четвертым предметом "английский язык".

Далее по популярности идут:

  • география;
  • биология;
  • украинская литература.

Меньше всего абитуриентов выбрали при этом физику и химию.

Напомним, основная сессия НМТ 2025 года началась для украинцев 14 мая. Это - главный этап вступительной кампании этого года.

Читайте также, что делать тем, кто пропустил НМТ по уважительным причинам - как не потерять шанс и сдать тест позже.

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