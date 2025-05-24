НМТ-2025: сколько выпускников уже записались и какие предметы выбрали
Количество выпускников, зарегистрированных на национальный мультипредметный тест (НМТ) в этом году, практически не отличается от прошлого. При этом некоторые предметы на выбор намного популярнее, чем другие.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий.
Сколько выпускников записались на НМТ в Украине и за рубежом
По словам эксперта, НМТ в этом году почти совсем не отличается от прошлогоднего.
"В прошлом году у нас было 312 тысяч зарегистрированных. В этом году - тоже 312 тысяч", - объяснил он.
Винницкий уточнил, что за границей в прошлом году на национальный мультипредметный тест было зарегистрировано чуть больше 21 тысячи человек.
"В этом году эта цифра уменьшилась на несколько сотен человек - почти 21 тысяча зарегистрированы за рубежом", - рассказал чиновник.
По его мнению, по поступлению на бакалавриат была достигнута "определенная стабильность".
"Это может странно звучать, но во время военного положения мы достигли стабильности правил и цифр тех людей, которые подаются", - отметил заместитель министра.
Какие предметы НМТ-2025 самые популярные среди абитуриентов
Винницкий напомнил, что правила НМТ в этом году (как и в прошлом) - это три обязательных предмета и один предмет на выбор.
"Абитуриенты выбирают четвертый предмет в зависимости от того, с каким, по их мнению, у них будет больше всего шансов поступить на желаемую специальность в конкретный университет", - объяснил эксперт.
Согласно его информации, чуть больше трети участников - 114 тысяч - зарегистрировались с четвертым предметом "английский язык".
Далее по популярности идут:
- география;
- биология;
- украинская литература.
Меньше всего абитуриентов выбрали при этом физику и химию.
Напомним, основная сессия НМТ 2025 года началась для украинцев 14 мая. Это - главный этап вступительной кампании этого года.
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